NARCOTRAFIC

Bally Bagayoko au cœur d'une polémique après des interventions présumées en faveur de deux frères impliqués dans le narcotrafic

Les trafiquants de drogue de Saint-Denis peuvent ils compter sur un maire un peu trop compatissant à leur égard ? C'est ce qu'avance la cellule investigation de Franceinfo, après avoir enquêté sur le cas de deux frères condamnés à plusieurs reprises par la justice et qui aurait bénéficié d'une intervention de Bally Bagayoko à la faveur de son élection en mars 2026. Une proximité qui dérange.