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Le maire de Saint-Denis, Bally Bagayoko, prononce un discours sur la place Jean Jaurès à Saint-Denis, le 7 juin 2026.
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NARCOTRAFIC

6 juillet 2026

Bally Bagayoko au cœur d'une polémique après des interventions présumées en faveur de deux frères impliqués dans le narcotrafic

Les trafiquants de drogue de Saint-Denis peuvent ils compter sur un maire un peu trop compatissant à leur égard ? C'est ce qu'avance la cellule investigation de Franceinfo, après avoir enquêté sur le cas de deux frères condamnés à plusieurs reprises par la justice et qui aurait bénéficié d'une intervention de Bally Bagayoko à la faveur de son élection en mars 2026. Une proximité qui dérange.

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Bally Bagayoko , Saint-Denis , narcotrafic , maire , interventions , dossiers judiciaires

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