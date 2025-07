Diplomatie Franco-Britannique

Avec ou sans Brexit, le Royaume-Uni cet allié toujours indispensable

En dépit des tensions nées du Brexit, Emmanuel Macron a profité de son voyage à Londres pour réaffirmer la vigueur d’une alliance bilatérale fondée sur les accords de Lancaster House et la coopération au sein de l’OTAN, ainsi que sur un soutien commun à l’Ukraine. Pour Jean-Sylvestre Mongrenier et Guillaume Lagane, le Royaume-Uni conserve, aux côtés de l’Allemagne, un rôle clé dans la défense européenne et la construction d’une « Europe-pilier » capable d’assumer sa souveraineté stratégique.