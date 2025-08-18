C'est la rentrée

Rentrée politique de tous les dangers… ou pas ?

Un an après une dissolution d’humeur, l’instabilité pénalise tout le monde. Faire tomber le gouvernement déclencherait des législatives à froid et ferait payer l’addition à l’instigateur. Le RN hésite à censurer le budget, LFI conteste sans pouvoir basculer seule, le socle commun joue le temps long et l’effet Bayrou. La colère sociale existe, le 10 septembre sera à surveiller, mais les mouvements restent peu structurés. Avec une dette record et des marges budgétaires minces, chacun préfère garder la main sur le calendrier plutôt que rouvrir une crise.