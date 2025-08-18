Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
mail icon
reserche
mail icon
facebook logox logolinkedin logoflux logo
best of png

BEST OF

Best-Of du 9 au 15 août

Politiqueil y a 6 heures
François Bayrou lors d'un discours à l'Assemblée nationale. (Image d'illustration)
François Bayrou lors d'un discours à l'Assemblée nationale. (Image d'illustration) © JULIEN DE ROSA / AFP
C'est la rentrée

Rentrée politique de tous les dangers… ou pas ?

Un an après une dissolution d’humeur, l’instabilité pénalise tout le monde. Faire tomber le gouvernement déclencherait des législatives à froid et ferait payer l’addition à l’instigateur. Le RN hésite à censurer le budget, LFI conteste sans pouvoir basculer seule, le socle commun joue le temps long et l’effet Bayrou. La colère sociale existe, le 10 septembre sera à surveiller, mais les mouvements restent peu structurés. Avec une dette record et des marges budgétaires minces, chacun préfère garder la main sur le calendrier plutôt que rouvrir une crise.

avec Luc GrasetRaul Magni Berton
author imageLuc Gras

Luc Gras est politologue et médiateur. Luc Gras est l'auteur de "La démocratie en péril" publié en 2024.

Voir la bio »
author imageRaul Magni Berton

Raul Magni-Berton est actuellement professeur de science politique à Sciences Po Grenoble. Il est également auteur de notes et rapports pour le think-tank GénérationLibre.

Voir la bio »

Rentrée politique de tous les dangers… ou pas ?

Le sujet vous intéresse ?

Mots-Clés

Thématiques

France