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Canicule. (Image d'illustration)
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LE PIEGE

4 juillet 2026

AVC, thromboses... : quand les effets post-canicules sur la santé se font ressentir après les vagues de chaleur

La canicule ne s'arrête pas avec la baisse des températures. Déshydratation, inflammation et dérèglements de l'organisme continuent d'agir plusieurs jours après l'épisode de chaleur, prolongeant le risque d'AVC, de thromboses ou de décompensation chez les personnes les plus fragiles.

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MOTS-CLES

santé , AVC , canicule , vagues de chaleur , neurologie

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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André Nieoullon

André Nieoullon est professeur de neurosciences à l'université d'Aix-Marseille.