LE PIEGE
4 juillet 2026
AVC, thromboses... : quand les effets post-canicules sur la santé se font ressentir après les vagues de chaleur
La canicule ne s'arrête pas avec la baisse des températures. Déshydratation, inflammation et dérèglements de l'organisme continuent d'agir plusieurs jours après l'épisode de chaleur, prolongeant le risque d'AVC, de thromboses ou de décompensation chez les personnes les plus fragiles.
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MOTS-CLESsanté , AVC , canicule , vagues de chaleur , neurologie
THEMATIQUESSanté
A PROPOS DES AUTEURS
André Nieoullon est professeur de neurosciences à l'université d'Aix-Marseille.
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A PROPOS DES AUTEURS
André Nieoullon est professeur de neurosciences à l'université d'Aix-Marseille.