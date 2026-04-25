CHRONIQUE LITTERAIRE

25 avril 2026

« Au secours, Marie ! Lourdes » de Amandine Cornette de Saint-Cyr : Sainte Amandine, « bâton de pèlerin » et âme forte

Dans "Au secours, Marie ! Lourdes", Amandine Cornette de Saint Cyr livre un récit intime et lumineux où le pèlerinage à Lourdes devient chemin de foi, de résilience et de réconciliation.