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Amandine Cornette de Saint-Cyr publie "Au secours, Marie ! Lourdes" chez Fayard.
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CHRONIQUE LITTERAIRE

25 avril 2026

« Au secours, Marie ! Lourdes » de Amandine Cornette de Saint-Cyr : Sainte Amandine, « bâton de pèlerin » et âme forte

Dans "Au secours, Marie ! Lourdes", Amandine Cornette de Saint Cyr livre un récit intime et lumineux où le pèlerinage à Lourdes devient chemin de foi, de résilience et de réconciliation.

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MOTS-CLES

Lourdes , culture , religion , Catholiques , pèlerinage , Au secours , Marie ! Lourdes , Au secours Marie ! , Marie , Amandine Cornette de Saint Cyr , foi , guérison , maladie , douleur , livre , Fayard , Sylvana Lorenz

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Laurence Biava

Laurence Biava est écrivain, et agent d'auteurs et d'artistes. Dernier ouvrage paru : "Le goût des bibliothèques" (Mercure de France).

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