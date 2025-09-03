Capacité d’attention

Attention en chute libre : comment convaincre quand vos interlocuteurs ne vous écoutent plus que… 8 secondes en moyenne

La fameuse « règle des huit secondes » ne reflète qu’une partie de la vérité. Si certaines formes d’attention semblent s’éroder, d’autres résistent et se transforment. Motivation, plaisir, premières impressions ou encore alternance des tâches jouent un rôle décisif. Comprendre cette diversité permet d’imaginer des stratégies pour mieux capter et retenir l’attention.