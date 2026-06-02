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Portrait pris le 25 juin 1997 montrant le président français Jacques Chirac au palais de l'Élysée à Paris.
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FAIBLESSE POLITIQUE

2 juin 2026

Attal, Philippe, Lisnard, Retailleau et les autres : mais pourquoi personne ne parvient-il à réinventer le RPR/UDF

La droite modérée est-elle condamnée au vide idéologique ? Coincé entre le Rassemblement national et LFI, le bloc central aborde les prochaines échéances sans boussole doctrinale, réduit à capitaliser sur le rejet des extrêmes. À force de privilégier la stratégie du flou et le vote utile plutôt que d'adhésion, ses leaders prennent le risque de laisser un électorat déboussolé dans une totale errance politique.

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MOTS-CLES

Politique , droite , élection présidentielle 2027 , RPR , UDF , bloc central , identitaire , extrême , Rassemblement National , RN , macronisme , Edouard Philippe , vide idéologique

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Yves Camus

Chercheur associé à l'Iris, Jean-Yves Camus est un spécialiste reconnu des questions liées aux nationalismes européens et de l'extrême-droite. Il est directeur de l'Observatoire des radicalités politiques de la Fondation Jean-Jaurès et senior fellow au Centre for the Analysis of the Radical Right (CARR)

Il a notamment co-publié Les droites extrêmes en Europe (2015, éditions du Seuil).

 