FAIBLESSE POLITIQUE
2 juin 2026
Attal, Philippe, Lisnard, Retailleau et les autres : mais pourquoi personne ne parvient-il à réinventer le RPR/UDF
La droite modérée est-elle condamnée au vide idéologique ? Coincé entre le Rassemblement national et LFI, le bloc central aborde les prochaines échéances sans boussole doctrinale, réduit à capitaliser sur le rejet des extrêmes. À force de privilégier la stratégie du flou et le vote utile plutôt que d'adhésion, ses leaders prennent le risque de laisser un électorat déboussolé dans une totale errance politique.
10 min de lecture
Chercheur associé à l'Iris, Jean-Yves Camus est un spécialiste reconnu des questions liées aux nationalismes européens et de l'extrême-droite. Il est directeur de l'Observatoire des radicalités politiques de la Fondation Jean-Jaurès et senior fellow au Centre for the Analysis of the Radical Right (CARR)
Il a notamment co-publié Les droites extrêmes en Europe (2015, éditions du Seuil).
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Chercheur associé à l'Iris, Jean-Yves Camus est un spécialiste reconnu des questions liées aux nationalismes européens et de l'extrême-droite. Il est directeur de l'Observatoire des radicalités politiques de la Fondation Jean-Jaurès et senior fellow au Centre for the Analysis of the Radical Right (CARR)
Il a notamment co-publié Les droites extrêmes en Europe (2015, éditions du Seuil).