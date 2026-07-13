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Des familles sur la route des vacances font une pause sur une aire de repos de l'Autoroute des Deux Mers, entre Toulouse et Carcassonne.
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INSECURITE

13 juillet 2026

Arnaque au pneu crevé sur les autoroutes ou les parkings : les bandits de grand chemin sont-ils de retour en France ?

Chaque été, avec les grands départs en vacances, les aires d'autoroute redeviennent un terrain de chasse privilégié pour des délinquants qui misent davantage sur la ruse que sur la violence. Fausse alerte au pneu crevé, « arnaque à l'irlandaise » ou autres vols par distraction : ces techniques bien rodées rappellent que les axes routiers ont toujours attiré une criminalité opportuniste.

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MOTS-CLES

vols , pneu crevé , arnaque , criminalité , délinquance , insécurité , gens du voyage , gangs , malfaiteurs , voiture , véhicule , aire d'autoroute , prévention , vacances , voyage , autoroutes , Escroquerie , forces de sécurité , police

THEMATIQUES

France
A PROPOS DES AUTEURS
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Stéphane Quéré

Diplômé de l'Institut de Criminologie et d'Analyse en Menaces Criminelles Contemporaines à Paris II, Master II "Sécurité Intérieure" - Université de Nice. Animateur du site spécialisé crimorg.com. Derniers livres parus : "La 'Ndrangheta" et "Planète mafia" à La Manufacture de Livre / "La Peau de l'Ours" (avec Sylvain Auffret, sur le trafic d'animaux, aux Editions du Nouveau Monde)

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