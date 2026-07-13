INSECURITE

Arnaque au pneu crevé sur les autoroutes ou les parkings : les bandits de grand chemin sont-ils de retour en France ?

Chaque été, avec les grands départs en vacances, les aires d'autoroute redeviennent un terrain de chasse privilégié pour des délinquants qui misent davantage sur la ruse que sur la violence. Fausse alerte au pneu crevé, « arnaque à l'irlandaise » ou autres vols par distraction : ces techniques bien rodées rappellent que les axes routiers ont toujours attiré une criminalité opportuniste.