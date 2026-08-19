CRITERES SELECTIFS

Après les traumatismes et la suspicion : quelle doctrine (claire et transparente) il faudra mettre en oeuvre face aux méga feux à répétition ?

Après les incendies dévastateurs qui ont frappé la France et l’accueil houleux réservé à Sébastien Lecornu lors de sa visite au Porge, la polémique sur la gestion des secours pose une question de fond : quelle doctrine appliquer face à des mégafeux appelés à se multiplier ? Si la priorité demeure la sauvegarde des vies humaines, devant les biens et l’environnement, les acteurs de terrain appellent à renforcer la prévention, les moyens et surtout la transparence sur les arbitrages opérés en pleine crise.