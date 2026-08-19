CRITERES SELECTIFS
19 août 2026
Après les traumatismes et la suspicion : quelle doctrine (claire et transparente) il faudra mettre en oeuvre face aux méga feux à répétition ?
Après les incendies dévastateurs qui ont frappé la France et l’accueil houleux réservé à Sébastien Lecornu lors de sa visite au Porge, la polémique sur la gestion des secours pose une question de fond : quelle doctrine appliquer face à des mégafeux appelés à se multiplier ? Si la priorité demeure la sauvegarde des vies humaines, devant les biens et l’environnement, les acteurs de terrain appellent à renforcer la prévention, les moyens et surtout la transparence sur les arbitrages opérés en pleine crise.
21 min de lecture
Jean Bacci est sénateur LR du Var, président de l'Union régionale des communes forestières Sud-PACA, auteur principal du rapport sénatorial « Feux de forêt et de végétation : prévenir l'embrasement » (août 2022) et porteur de la loi de 2023 sur la prévention incendie.
Jérôme François est président de l’UNSA-SDIS 95 et maire de Mériel.
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Jean Bacci est sénateur LR du Var, président de l'Union régionale des communes forestières Sud-PACA, auteur principal du rapport sénatorial « Feux de forêt et de végétation : prévenir l'embrasement » (août 2022) et porteur de la loi de 2023 sur la prévention incendie.
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