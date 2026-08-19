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Un pompier arrose une zone forestière brûlée après un incendie de forêt à Saint-Just, dans l'ouest de la France, le 13 août 2026.
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CRITERES SELECTIFS

19 août 2026

Après les traumatismes et la suspicion : quelle doctrine (claire et transparente) il faudra mettre en oeuvre face aux méga feux à répétition ?

Après les incendies dévastateurs qui ont frappé la France et l’accueil houleux réservé à Sébastien Lecornu lors de sa visite au Porge, la polémique sur la gestion des secours pose une question de fond : quelle doctrine appliquer face à des mégafeux appelés à se multiplier ? Si la priorité demeure la sauvegarde des vies humaines, devant les biens et l’environnement, les acteurs de terrain appellent à renforcer la prévention, les moyens et surtout la transparence sur les arbitrages opérés en pleine crise.

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MOTS-CLES

feux , incendies , méga feux , feux de forêt , forêt , pompiers , doctrine , doctrine d'intervention , sauver des vies , Porge , Bordeaux , Le Porge , Eau , Budget , pompiers volontaires , réformes , manque de moyens , réchauffement climatique

THEMATIQUES

France
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean Bacci
Sénateur LR du Var

Jean Bacci est sénateur LR du Var, président de l'Union régionale des communes forestières Sud-PACA, auteur principal du rapport sénatorial « Feux de forêt et de végétation : prévenir l'embrasement » (août 2022) et porteur de la loi de 2023 sur la prévention incendie.

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Jérôme François

Jérôme François est président de l’UNSA-SDIS 95 et maire de Mériel.