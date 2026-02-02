©
Le président Trump avait misé gros sur les cryptos.
ATLANTICO BUSINESS
2 février 2026
Après l’effondrement du Bitcoin sous les 80.000 dollars, les analystes font 3 scénarios possibles d’évolution en 2026
Le Bitcoin est de nouveau tombé hier soir à 78.000 dollars, comme l’ensemble du marché mondial des cryptomonnaies, qui réagit très mal aux incertitudes géopolitiques. Cette chute ravive surtout les interrogations sur son statut de valeur refuge. L’or, en revanche, atteint de nouveaux sommets à plus de 5.500 dollars l'once.
3 min de lecture
MOTS-CLEScryptomonnaies , bitcoin , ETH , cours en baisse , business , incertitudes , conjoncture internationale , scénarios
THEMATIQUESBusiness
Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.
Populaires
Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.