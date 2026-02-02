POLITIQUE
Le président Trump avait misé gros sur les cryptos.

Le président Trump avait misé gros sur les cryptos.

ATLANTICO BUSINESS

2 février 2026

Après l’effondrement du Bitcoin sous les 80.000 dollars, les analystes font 3 scénarios possibles d’évolution en 2026

Le Bitcoin est de nouveau tombé hier soir à 78.000 dollars, comme l’ensemble du marché mondial des cryptomonnaies, qui réagit très mal aux incertitudes géopolitiques. Cette chute ravive surtout les interrogations sur son statut de valeur refuge. L’or, en revanche, atteint de nouveaux sommets à plus de 5.500 dollars l'once.

Jean-Marc Sylvestre

Jean-Marc Sylvestre

Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.

Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.

