POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

Des députés de l'opposition, notamment du Rassemblement National (RN) et de la coalition de gauche Nupes, applaudissent après le rejet de l'article 2 d'un projet de loi de réforme des retraites, qui n'a pas obtenu la majorité, lors d'une séance à l'Assemblée nationale, à Paris, le 14 février 2023.

Des députés de l'opposition, notamment du Rassemblement National (RN) et de la coalition de gauche Nupes, applaudissent après le rejet de l'article 2 d'un projet de loi de réforme des retraites, qui n'a pas obtenu la majorité, lors d'une séance à l'Assemblée nationale, à Paris, le 14 février 2023.

© LUDOVIC MARIN / AFP

ATLANTICO BUSINESS

17 novembre 2025

Après le bal des impôts, celui des dépenses publiques peut-il échapper aux trois erreurs où tombe la majorité des députés ?

Après les 54 milliards d'impôts proposés, les députés vont se plonger dans la forêt vierge des dépenses publiques et sociales avec comme objectif un défrichage systématique pour un montant au moins équivalent aux impôts nouveaux. L'exercice est impossible. Les députés se complaisent dans l'erreur.

Photo of Jean-Marc Sylvestre
Jean-Marc Sylvestre Go to Jean-Marc Sylvestre page

3 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Marc Sylvestre image
Jean-Marc Sylvestre

Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.

Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.

Populaires

1Et voilà les résultats de la première étude sur l’impact concret de l’impôt sur la fortune en Norvège
2Gilles-William Goldnadel : "Ces citoyens français que le système médiatique cocufie sur fonds publics"
3Alerte (nouveau) clash des générations ? Le capitalisme ne marche pas pour les jeunes et c’est Peter Thiel, l’un de ses piliers, qui le dit…
4Des chercheurs ont analysé ce qui se passe quand des demandeurs d’emploi utilisent l’IA pour leurs lettres de motivation… et ça n’est pas encourageant
5Pas de lien entre immigration et délinquance ? Les 10 études qui prouvent que France 2 ment
6Mais comment font les pays où les seniors travaillent bien plus qu’en France SANS se sentir exploités ?
7Pour les municipales, Sébastien Delogu annonce la couleur : « ce sera l’élection la plus violente que Marseille ait connue »