Des députés de l'opposition, notamment du Rassemblement National (RN) et de la coalition de gauche Nupes, applaudissent après le rejet de l'article 2 d'un projet de loi de réforme des retraites, qui n'a pas obtenu la majorité, lors d'une séance à l'Assemblée nationale, à Paris, le 14 février 2023.
© LUDOVIC MARIN / AFP
ATLANTICO BUSINESS
17 novembre 2025
Après le bal des impôts, celui des dépenses publiques peut-il échapper aux trois erreurs où tombe la majorité des députés ?
Après les 54 milliards d'impôts proposés, les députés vont se plonger dans la forêt vierge des dépenses publiques et sociales avec comme objectif un défrichage systématique pour un montant au moins équivalent aux impôts nouveaux. L'exercice est impossible. Les députés se complaisent dans l'erreur.
3 min de lecture
Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.
Populaires
Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.