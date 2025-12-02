POLITIQUE
Une femme portant un appareil de surveillance cérébrale de la société chinoise Yiruide Group lors de l'Exposition mondiale de la santé 2024 à Wuhan, dans la province du Hubei, en Chine.

© STR / AFP

DIGITALISATION CORPORELLE

2 décembre 2025

Après l’internet des ordinateurs et celui des objets, bientôt celui des êtres humains ? 

À l’heure où Internet relie d’abord les machines puis les objets, une nouvelle frontière s’ouvre : celle de nos propres corps. Capteurs miniaturisés, biorobots thérapeutiques et jumeaux numériques pourraient bientôt connecter nos organes aux réseaux mondiaux. Entre révolution médicale et vertige éthique, l’« Internet des êtres » promet autant qu’il inquiète, en redéfinissant la manière dont nous comprenons, soignons et vivons nos corps.

4 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Francesco Grillo est chercheur associé au Département des sciences sociales et politiques au coeur de l'Université Bocconi.

