DIGITALISATION CORPORELLE

2 décembre 2025

Après l’internet des ordinateurs et celui des objets, bientôt celui des êtres humains ?

À l’heure où Internet relie d’abord les machines puis les objets, une nouvelle frontière s’ouvre : celle de nos propres corps. Capteurs miniaturisés, biorobots thérapeutiques et jumeaux numériques pourraient bientôt connecter nos organes aux réseaux mondiaux. Entre révolution médicale et vertige éthique, l’« Internet des êtres » promet autant qu’il inquiète, en redéfinissant la manière dont nous comprenons, soignons et vivons nos corps.