2 décembre 2025
Après l’internet des ordinateurs et celui des objets, bientôt celui des êtres humains ?
À l’heure où Internet relie d’abord les machines puis les objets, une nouvelle frontière s’ouvre : celle de nos propres corps. Capteurs miniaturisés, biorobots thérapeutiques et jumeaux numériques pourraient bientôt connecter nos organes aux réseaux mondiaux. Entre révolution médicale et vertige éthique, l’« Internet des êtres » promet autant qu’il inquiète, en redéfinissant la manière dont nous comprenons, soignons et vivons nos corps.
Francesco Grillo est chercheur associé au Département des sciences sociales et politiques au coeur de l'Université Bocconi.
