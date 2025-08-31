Consommationil y a 17 minutes
Le magasin est fermé
Après la désindustrialisation, la décommercialisation de la France : et voilà pourquoi les coupables sont loin de n’être que les Amazon, Shein et autres Temu
Fermetures de commerces, vacance croissante des locaux, disparition des boutiques de proximité... Le phénomène de décommercialisation inquiète jusqu’au sommet des entreprises françaises, comme l’a récemment exprimé Dominique Schelcher, PDG de Système U. La fiscalité écrasante, l'urbanisme contraignant, l'explosion des loyers minent le tissu commercial français.