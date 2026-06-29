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Des enfants se rafraîchissent dans une fontaine à Colmar, dans l'est de la France, le 13 août 2021.
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CANICULE

29 juin 2026

Apprentissage ou sport : voilà comment la chaleur affecte l’activité des enfants

Les fortes chaleurs poussent actuellement plusieurs écoles britanniques à fermer leurs portes. Pour les parents, de nombreuses questions se posent : la chaleur affecte-t-elle la capacité des enfants à apprendre ? Peuvent-ils continuer à jouer, faire du sport ou participer à leurs activités habituelles ? Et surtout, comment les aider à mieux supporter ces températures élevées ?

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MOTS-CLES

Santé , enfants , chaleur , canicule , sport , apprentissage , perturbations

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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Stacey Cowe
Doctorante

Chercheuse associée et doctorante en physiologie environnementale, Université Nottingham Trent

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Caroline Sunderland
Professeure associée

Professeure associée en physiologie environnementale et sportive, Université Nottingham Trent

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Simon Cooper
Professeur d'activité physique

Simon Cooper est professeur d'activité physique et de santé au département des sciences du sport de l'université Nottingham Trent.

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