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Apprentissage ou sport : voilà comment la chaleur affecte l’activité des enfants

Les fortes chaleurs poussent actuellement plusieurs écoles britanniques à fermer leurs portes. Pour les parents, de nombreuses questions se posent : la chaleur affecte-t-elle la capacité des enfants à apprendre ? Peuvent-ils continuer à jouer, faire du sport ou participer à leurs activités habituelles ? Et surtout, comment les aider à mieux supporter ces températures élevées ?