CANICULE
29 juin 2026
Apprentissage ou sport : voilà comment la chaleur affecte l’activité des enfants
Les fortes chaleurs poussent actuellement plusieurs écoles britanniques à fermer leurs portes. Pour les parents, de nombreuses questions se posent : la chaleur affecte-t-elle la capacité des enfants à apprendre ? Peuvent-ils continuer à jouer, faire du sport ou participer à leurs activités habituelles ? Et surtout, comment les aider à mieux supporter ces températures élevées ?
3 min de lecture
THEMATIQUESSanté
Chercheuse associée et doctorante en physiologie environnementale, Université Nottingham Trent
Professeure associée en physiologie environnementale et sportive, Université Nottingham Trent
Simon Cooper est professeur d'activité physique et de santé au département des sciences du sport de l'université Nottingham Trent.
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