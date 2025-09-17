Campus français sous tension

Antisémitisme à l'université : pourquoi le militantisme dans la recherche constitue-t-il un terreau inquiétant ?

Des groupes fermés aux étudiants juifs jusqu’aux « sondages » anti-juifs, les universités voient se diffuser un antisémitisme décomplexé, porté par des lectures militantes du conflit israélo-palestinien, des théories complotistes et la confusion entre antisionisme et rejet des juifs. Guylain Chevrier pointe un terreau idéologique (wokisme, radicalités d’extrême gauche) qui essentialise les identités et légitime les dérapages, rappelant des précédents inquiétants. Ce climat fragilise la mission d’émancipation de l’université et expose les étudiants juifs à une stigmatisation croissante. À l’échelle du pays, chaque incident franchit un seuil de désinhibition supplémentaire et rapproche la société d’un point de bascule.