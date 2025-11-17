POLITIQUE
Le porte-avions Charles-de-Gaulle.

Le porte-avions Charles-de-Gaulle.

© Reuters

NOUVELLE DONNE STRATEGIQUE

17 novembre 2025

Ce nouveau porte-avions chinois qui pourrait bien mettre à mal la domination navale occidentale

La mise en service du Fujian, le nouveau porte-avions chinois, marque une avancée majeure dans l’ambition de Pékin de remodeler l’équilibre maritime mondial et d’éroder la domination navale occidentale.

Photo of Basil Germond
Basil Germond Go to Basil Germond page

4 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Basil Germond image
Basil Germond

Basil Germond est professeur de sécurité internationale au sein du département de politique, philosophie et religion à l'Université de Lancaster.

