À Marseille, le 18 septembre 2025, une manifestante brandit une pancarte à l'occasion d'un mouvement de grève générale organisé par les syndicats contre le budget.

© MIGUEL MEDINA / AFP

FRUSTRATION ECONOMIQUE

16 novembre 2025

Alerte (nouveau) clash des générations ? Le capitalisme ne marche pas pour les jeunes et c’est Peter Thiel, l’un de ses piliers, qui le dit…

Peter Thiel estime que le capitalisme ne fonctionne plus pour les jeunes. Loin d’un rejet idéologique, c’est l’enfermement économique des nouvelles générations via les prix de l’immobilier, l'explosion du coût des études, le marché du travail verrouillé qui alimente leur frustration. Ce malaise structurel est plus aigu encore en France, où la rigidité institutionnelle et le vieillissement de l’électorat menacent de transformer le capitalisme en système patrimonial.

6 min de lecture

Don Diego De La Vega est universitaire, spécialiste de l'Union européenne et des questions économiques. Il écrit sous pseudonyme car il ne peut engager l’institution pour laquelle il travaille.