FRUSTRATION ECONOMIQUE

16 novembre 2025

Alerte (nouveau) clash des générations ? Le capitalisme ne marche pas pour les jeunes et c’est Peter Thiel, l’un de ses piliers, qui le dit…

Peter Thiel estime que le capitalisme ne fonctionne plus pour les jeunes. Loin d’un rejet idéologique, c’est l’enfermement économique des nouvelles générations via les prix de l’immobilier, l'explosion du coût des études, le marché du travail verrouillé qui alimente leur frustration. Ce malaise structurel est plus aigu encore en France, où la rigidité institutionnelle et le vieillissement de l’électorat menacent de transformer le capitalisme en système patrimonial.