POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Au CHU de Toulouse, des chirurgiens, des médecins et des infirmières pratiquent une opération.

©

Au CHU de Toulouse, des chirurgiens, des médecins et des infirmières pratiquent une opération.

SANTE

1 février 2026

Amygdales, reins et vésicule biliaire : où et pourquoi votre corps produit des calculs rénaux ?

Dans les reins, la vésicule… et même les amygdales : le corps humain est un surprenant fabricant de calculs. Pourquoi ces formations solides apparaissent-elles dans un organisme composé majoritairement d’eau ?

Photo of Katie Edwards
Photo of Dan Baumgardt
Photo of Adam Taylor
Katie Edwards Go to Katie Edwards page , Dan Baumgardt Go to Dan Baumgardt page et Adam Taylor Go to Adam Taylor page

3 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Katie Edwards image
Katie Edwards

Katie Edwards est directrice éditoriale en Santé et Médecine et animatrice du podcast Strange Health pour The Conversation.

Dan Baumgardt image
Dan Baumgardt

Dan Baumgardt est Maître de conférences au sein de l'École de physiologie, de pharmacologie et neurosciences de l'Université de Bristol.

Adam Taylor image
Adam Taylor

Adam Taylor est Professeur et directeur du centre d'apprentissage d'anatomie clinique au sein de l'Université de Lancaster.

Populaires

1Interdire la sociologie à l’Université pour manque de rigueur intellectuelle, l'intéressante leçon venue du Danemark
2Princesses, héritières et roturières : Jordan Bardella et ses drôles de dames
3Loi de Moore : la célèbre prédiction sur le doublement de la densité des composants informatiques (tous les 18 mois) a atteint ses limites, dès lors que nous réserve l’avenir ?
4Paris et Berlin ont un plan intéressant pour sauver la Tech européenne… et un énorme angle mort
5Ce projet d’infrastructure d’identification numérique généralisée que refuse d’assumer l’Etat
6Sur TruthSocial, Trump rêve d'une arrestation d'Obama
7Et si la vraie motivation du gouvernement pour maintenir des ZFE aussi injustes qu’inefficaces n’avait rien à voir avec l’environnement ?