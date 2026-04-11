DE LA TERRE A LA LUNE
11 avril 2026
Alors que la mission Artemis se termine, une nouvelle page de l’histoire s’ouvre pour l’humanité
Plus de cinquante ans après Apollo, la mission Artemis II marque le retour des vols habités vers la Lune et ouvre une nouvelle ère d’exploration tournée vers Mars.
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THEMATIQUESScience
A PROPOS DES AUTEURS
Maître de conférences en physique et en science des données, Queen Mary University of London
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Maître de conférences en physique et en science des données, Queen Mary University of London