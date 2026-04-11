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Photo fournie par la NASA montrant (de gauche à droite) les astronautes de la NASA Reid Wiseman, commandant, Christina Koch, spécialiste de mission, l’astronaute de l’Agence spatiale canadienne Jeremy Hansen, spécialiste de mission, et l’astronaute de la NASA Victor Glover, pilote de la mission Artemis II, posant pour une photo de groupe après avoir observé le vaisseau Orion dans le radier du USS John P. Murtha, le 11 avril 2026, dans l’océan Pacifique, au large des côtes de la Californie. Le quatuor a amerri le 10 avril à 17 h 07 (heure du Pacifique), soit 20 h 07 (heure de l’Est).
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DE LA TERRE A LA LUNE

11 avril 2026

Alors que la mission Artemis se termine, une nouvelle page de l’histoire s’ouvre pour l’humanité

Plus de cinquante ans après Apollo, la mission Artemis II marque le retour des vols habités vers la Lune et ouvre une nouvelle ère d’exploration tournée vers Mars.

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MOTS-CLES

science , Exploration spatiale , Artemis II , conquête de la Lune , NASA , planète

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
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Ed Macaulay

Maître de conférences en physique et en science des données, Queen Mary University of London

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