GEANT DE LA TECH
28 août 2026
Algorithme à l’amende : META à l’heure de sa grande révolution sous la pression de la justice américaine
Face au risque judiciaire colossal pesant sur Instagram et Facebook pour leur impact sur la santé des mineurs, Meta a conclu un accord d'environ 18 milliards de dollars sur dix ans pour étendre les poursuites et plafonner son risque financier.
10 min de lecture
MOTS-CLESMeta , justice américaine , Tabac , réseaux sociaux , amende , Adolescents , Mark Zuckerberg , États-Unis
THEMATIQUESInternational
David Fayon, directeur de projets dans un grand groupe, mentor pour des start-up et des futures licornes en fécondation, membre de plusieurs think tank et associations pour le développement du numérique en France comme La Fabrique du Futur est président de Numérikissimo (www.numerikissimo.fr), l'annuaire des Top acteurs du numérique.
Il est l'auteur de Made in Silicon Valley – Du numérique en Amérique (Pearson, 2017) et co-auteur de Web 2.0 15 ans déjà et après ? (Kawa, 2020). Il a publié avec Michaël Tartar La Transformation digitale pour tous ! (Pearson, 2022) et Pro en réseaux sociaux avec Christine Balagué (Vuibert, 2022). Il vient de Publier Informez-vous ! (L’éditeur à part, 2025).
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