TROP D’IMPOT TUE L’IMPOT

23 février 2026

Alerte travail au noir : mais où sont passés les milliards de la TVA disparue ?

Alors que les prévisions budgétaires tablaient sur des recettes dynamiques, la TVA accuse depuis plusieurs années un décrochage massif, avec près de 9 milliards d’euros manquants en moyenne chaque année. Comment expliquer un tel trou dans les recettes de l'Etat ? Décryptage.