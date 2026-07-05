INEGALITE INTERGENERATIONNELLE
5 juillet 2026
Alerte jeunes générations sacrifiées : le modèle social français privilégie nettement les retraités. Et c’est maintenant l’OCDE qui le dit
Les jeunes Français financent-ils un modèle social qui les pénalise au profit de leurs aînés ? Dans une étude consacrée à la France, l’OCDE dresse un constat particulièrement sévère sur les déséquilibres entre générations.
9 min de lecture
0:00min
100%
100%
A PROPOS DES AUTEURS
Christophe Daunique est consultant en stratégie et transformation, spécialisé dans le secteur public. Il publie régulièrement des articles sur son blog personnel (https://lecahierdauniquien.substack.com/).
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Christophe Daunique est consultant en stratégie et transformation, spécialisé dans le secteur public. Il publie régulièrement des articles sur son blog personnel (https://lecahierdauniquien.substack.com/).