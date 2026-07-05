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Des personnes mobilisées dans une manifestation dans le cadre d'une journée nationale de protestation organisée par les syndicats et les associations contre les propositions budgétaires de l'État et de la sécurité sociale pour 2026, à Paris, le 6 novembre 2025.
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INEGALITE INTERGENERATIONNELLE

5 juillet 2026

Alerte jeunes générations sacrifiées : le modèle social français privilégie nettement les retraités. Et c’est maintenant l’OCDE qui le dit

Les jeunes Français financent-ils un modèle social qui les pénalise au profit de leurs aînés ? Dans une étude consacrée à la France, l’OCDE dresse un constat particulièrement sévère sur les déséquilibres entre générations.

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MOTS-CLES

modèle social , sacrifice , jeunes , retraités , boomers , économie , croissance , entreprises , OCDE , rapport , France , inégalités , redistribution , richesses , âge de départ , espérance de vie

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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Christophe Daunique

Christophe Daunique est consultant en stratégie et transformation, spécialisé dans le secteur public. Il publie régulièrement des articles sur son blog personnel (https://lecahierdauniquien.substack.com/).

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