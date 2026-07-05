INEGALITE INTERGENERATIONNELLE

Alerte jeunes générations sacrifiées : le modèle social français privilégie nettement les retraités. Et c’est maintenant l’OCDE qui le dit

Les jeunes Français financent-ils un modèle social qui les pénalise au profit de leurs aînés ? Dans une étude consacrée à la France, l’OCDE dresse un constat particulièrement sévère sur les déséquilibres entre générations.