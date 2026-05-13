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Les résultats PISA 2022 montrent une forte baisse du niveau scolaire français, surtout en maths et en compréhension écrite.
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ALERTE ROUGE

13 mai 2026

Alerte compétitivité des travailleurs français : voilà ce que coûte vraiment la chute des niveaux scolaires à l'économie française

D'après le classement Pisa de l'OCDE, qui classe les pays en fonction des acquis des élèves, la France ne se classe qu'en 23e position sur les 85 pays participants à l'étude.

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MOTS-CLES

PISA , niveau scolaire , France , compétitivité , travailleurs , entreprises , Intelligence Artificielle , Economie

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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Stéphane Carcillo

Stéphane Carcillo est économiste et dirige la division Emploi et Revenus de l'OCDE.

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