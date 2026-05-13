ALERTE ROUGE

13 mai 2026

Alerte compétitivité des travailleurs français : voilà ce que coûte vraiment la chute des niveaux scolaires à l'économie française

D'après le classement Pisa de l'OCDE, qui classe les pays en fonction des acquis des élèves, la France ne se classe qu'en 23e position sur les 85 pays participants à l'étude.