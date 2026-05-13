ALERTE ROUGE
13 mai 2026
Alerte compétitivité des travailleurs français : voilà ce que coûte vraiment la chute des niveaux scolaires à l'économie française
D'après le classement Pisa de l'OCDE, qui classe les pays en fonction des acquis des élèves, la France ne se classe qu'en 23e position sur les 85 pays participants à l'étude.
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MOTS-CLESPISA , niveau scolaire , France , compétitivité , travailleurs , entreprises , Intelligence Artificielle , Economie
THEMATIQUESEconomie
A PROPOS DES AUTEURS
Stéphane Carcillo est économiste et dirige la division Emploi et Revenus de l'OCDE.
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Stéphane Carcillo est économiste et dirige la division Emploi et Revenus de l'OCDE.