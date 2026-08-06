POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Blurred backgroundAmitié inter-espèces. (Image d'illustration)
See image caption
See copyright

COMPORTEMENT ANIMAL

6 août 2026

Les singes ont eux aussi des animaux de compagnie : plongée dans le monde des amitiés inter-espèces

Une étude recensant 427 interactions entre primates et autres espèces révèle que ces comportements sociaux, longtemps considérés comme anecdotiques, sont en réalité fréquents. De quoi éclairer l'évolution de la tolérance, des soins et des liens entre espèces.

Photo of Cyril Grueter
Cyril Grueter Go to Cyril Grueter page

5 min de lecture

0:00min
Google Ajouter Atlantico en favori sur Google
100%

MOTS-CLES

science , Animaux , amitié , inter-espèce , comportements

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
Cyril Grueter image
Cyril Grueter

Professeur associé adjoint, The University of Western Australia ; Université d'University of Oxford.