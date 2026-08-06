COMPORTEMENT ANIMAL

Les singes ont eux aussi des animaux de compagnie : plongée dans le monde des amitiés inter-espèces

Une étude recensant 427 interactions entre primates et autres espèces révèle que ces comportements sociaux, longtemps considérés comme anecdotiques, sont en réalité fréquents. De quoi éclairer l'évolution de la tolérance, des soins et des liens entre espèces.