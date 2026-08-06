COMPORTEMENT ANIMAL
6 août 2026
Les singes ont eux aussi des animaux de compagnie : plongée dans le monde des amitiés inter-espèces
Une étude recensant 427 interactions entre primates et autres espèces révèle que ces comportements sociaux, longtemps considérés comme anecdotiques, sont en réalité fréquents. De quoi éclairer l'évolution de la tolérance, des soins et des liens entre espèces.
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THEMATIQUESScience
A PROPOS DES AUTEURS
Professeur associé adjoint, The University of Western Australia ; Université d'University of Oxford.
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Professeur associé adjoint, The University of Western Australia ; Université d'University of Oxford.