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L'écrivain suisse Alain Claude Sulzer pose après avoir reçu le prix Médicis étranger pour son livre « Un garçon parfait », publié aux éditions Jacqueline Chambon, le 5 novembre 2008 à l'hôtel Lutetia à Paris.
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ATLANTICO LITTERATI

5 juillet 2026

Alain Claude Sulzer, ou les choses (parfois) cruelles de la vie

Dans l'Allemagne des années 1960, deux garçons grandissent comme des frères avant que la vie ne les entraîne sur des chemins irréconciliables. L'un, Frank, assume son homosexualité et part tenter sa chance à New York ; l'autre reste en Europe, épouse Marie-Noëlle et construit une existence en apparence accomplie, sans jamais parvenir à combler une solitude qu'il ne s'explique pas. Avec F. comme Frères, Alain Claude Sulzer explore les méandres du destin, le poids des non-dits, les ravages de l'épidémie de sida et la douleur des occasions manquées. Un roman d'une grande délicatesse, où l'élégance de l'écriture n'atténue jamais la cruauté parfois implacable de la vie.

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MOTS-CLES

culture , livre , littérature , roman , Alain Claude Sulzer , F. comme frères , frères , famille , Phébus , écrivain

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Annick Geille

Annick GEILLE est journaliste-écrivain et critique littéraire. Elle a publié plusieurs romans (Grasset, Gallimard, Fayard ) et un essai : « Le nouvel Homme » (Lattès) Elle a obtenu entre autres le prix du Premier Roman, le prix Alfred Née de l’académie française (voir Google). Et le prix décerné chaque année par la Marine Nationale pour son roman « Rien que la mer » (2010). Elle fonda et dirigea vingt années durant divers hebdomadaires et mensuels pour le groupe « Hachette- Filipacchi- Media » - tels l’hebdomadaire culturel Pariscope, le mensuel Playboy-France, et « F Magazine, » - mensuel féministe (racheté au groupe Servan-Schreiber par Daniel Filipacchi) qu’Annick Geille baptisa « Femme » et reformula, aux côtés de Robert Doisneau, qui réalisait les photos d'écrivains. Après avoir travaillé trois ans au Figaro- Littéraire aux côtés d’Angelo Rinaldi, de l’Académie Française(+) Annick Geille dirigea "La Sélection des meilleurs livres de la période" pour le « Magazine des Livres », tout en rédigeant chaque mois pendant dix ans une chronique litt. pour le mensuel "Service Littéraire". Annick Geille remet depuis huit ans à Atlantico une chronique vouée à la littérature et à ceux qui la font : « Atlantico-Litterati ».

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