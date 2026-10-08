ET PENDANT CE TEMPS LA
8 octobre 2026
Airbus : de plus en plus allemand et de moins en moins français
Selon Reuters, le conseil d'Airbus tranchera en 2027 l'avenir de Guillaume Faury, et l'Allemand Lars Wagner fait figure de dauphin. Finance, ressources humaines, avions commerciaux, défense : les postes clés du groupe sont désormais tenus par des Allemands. Pour Claire Martel, aucune de ces nominations n'est illégitime prise isolément, mais leur accumulation déplace le centre de gravité d'un groupe pensé comme un équilibre franco-allemand.
6 min de lecture
MOTS-CLESAirbus , Guillaume Faury , France , Allemagne , couple franco-allemand , Lars Wagner , SCAF
THEMATIQUESFrance
Claire Martel est analyste indépendante. Elle travaille sur la gouvernance des grandes organisations, la souveraineté industrielle et les rapports de force franco-allemands dans l'aéronautique et la défense.
Populaires
Claire Martel est analyste indépendante. Elle travaille sur la gouvernance des grandes organisations, la souveraineté industrielle et les rapports de force franco-allemands dans l'aéronautique et la défense.