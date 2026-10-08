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Airbus : de plus en plus allemand et de moins en moins français

Selon Reuters, le conseil d'Airbus tranchera en 2027 l'avenir de Guillaume Faury, et l'Allemand Lars Wagner fait figure de dauphin. Finance, ressources humaines, avions commerciaux, défense : les postes clés du groupe sont désormais tenus par des Allemands. Pour Claire Martel, aucune de ces nominations n'est illégitime prise isolément, mais leur accumulation déplace le centre de gravité d'un groupe pensé comme un équilibre franco-allemand.