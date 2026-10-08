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Cette photographie, prise le 29 février 2024, montre le logo de la société Airbus à l'usine Airbus Atlantic de Bouguenais, près de Nantes, dans l'ouest de la France.
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ET PENDANT CE TEMPS LA

8 octobre 2026

Airbus : de plus en plus allemand et de moins en moins français

Selon Reuters, le conseil d'Airbus tranchera en 2027 l'avenir de Guillaume Faury, et l'Allemand Lars Wagner fait figure de dauphin. Finance, ressources humaines, avions commerciaux, défense : les postes clés du groupe sont désormais tenus par des Allemands. Pour Claire Martel, aucune de ces nominations n'est illégitime prise isolément, mais leur accumulation déplace le centre de gravité d'un groupe pensé comme un équilibre franco-allemand.

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MOTS-CLES

Airbus , Guillaume Faury , France , Allemagne , couple franco-allemand , Lars Wagner , SCAF

THEMATIQUES

France
A PROPOS DES AUTEURS
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Claire Martel

Claire Martel est analyste indépendante. Elle travaille sur la gouvernance des grandes organisations, la souveraineté industrielle et les rapports de force franco-allemands dans l'aéronautique et la défense. 