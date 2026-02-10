MAIN VERTE

10 février 2026

Les agriculteurs sont les premiers écologistes !

Souvent accusés d’être des pollueurs, les agriculteurs sont pourtant les premiers écologistes de France. Ceux qui vivent de la terre sont aussi ceux qui ont le plus à perdre de sa dégradation. Entre normes hors sol, concurrence internationale déloyale et écologie dogmatique déconnectée des réalités des champs, le modèle agricole français est aujourd’hui menacé.