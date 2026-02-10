POLITIQUE
MAIN VERTE

10 février 2026

Les agriculteurs sont les premiers écologistes !

Souvent accusés d’être des pollueurs, les agriculteurs sont pourtant les premiers écologistes de France. Ceux qui vivent de la terre sont aussi ceux qui ont le plus à perdre de sa dégradation. Entre normes hors sol, concurrence internationale déloyale et écologie dogmatique déconnectée des réalités des champs, le modèle agricole français est aujourd’hui menacé.

Cyr de La Chapelle Go to Cyr de La Chapelle page

MOTS-CLES

agriculteurs , Alimentation , élevage , éleveurs , nourriture , Campagne , méthodes , Animaux

THEMATIQUES

Environnement
A PROPOS DES AUTEURS
Cyr de La Chapelle image
Cyr de La Chapelle

Cyr de La Chapelle est chargé de mission chez Ecologie responsable.

