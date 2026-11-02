CAISSES PAS SI SURES
2 novembre 2026
Agirc-Arrco : derrière la réputation de bonne gestion, les failles d’un système paritaire à bout de souffle
Une enquête du Parquet national financier, un directeur général lâché par ses propres administrateurs, l’affaire Malakoff Humanis n’est peut-être que le symptôme visible d’un mal plus profond. Des partenaires sociaux mal formés aux sujets techniques, souvent plus préoccupés par le financement de leurs propres organisations que par le contrôle de la gestion, une douzaine de caisses distinctes qui subsistent trente ans après leur unification, sans justifier le moindre service rendu. La gouvernance paritaire protège-t-elle vraiment les intérêts des salariés, ou d’abord ceux de ses administrateurs ?
5 min de lecture
Jean-Charles Simon est économiste et entrepreneur. Chef économiste et directeur des affaires publiques et de la communication de Scor de 2010 à 2013, il a auparavent été successivement trader de produits dérivés, directeur des études du RPR, directeur de l'Afep et directeur général délégué du Medef. Actuellement, il est candidat à la présidence du Medef.
Il a fondé et dirige depuis 2013 la société de statistiques et d'études économiques Stacian, dont le site de données en ligne stacian.com.
Il tient un blog : simonjeancharles.com et est présent sur Twitter : @smnjc
Jean-Charles Simon est économiste et entrepreneur. Chef économiste et directeur des affaires publiques et de la communication de Scor de 2010 à 2013, il a auparavent été successivement trader de produits dérivés, directeur des études du RPR, directeur de l'Afep et directeur général délégué du Medef. Actuellement, il est candidat à la présidence du Medef.
Il a fondé et dirige depuis 2013 la société de statistiques et d'études économiques Stacian, dont le site de données en ligne stacian.com.
Il tient un blog : simonjeancharles.com et est présent sur Twitter : @smnjc