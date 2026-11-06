INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Les chercheurs soutiennent que les agents d’IA ont également besoin de « dormir »

Les agents d’IA accumulent des notes, des consignes et des erreurs, sans jamais faire le tri. Dans une prépublication, Ido Haber et Giulio Tononi proposent de leur réserver des moments pour réorganiser leur mémoire, à la manière du sommeil. Thomas Ambot explique jusqu’où tient ce parallèle, comment mesurer les gains réels de fiabilité et pourquoi la question de ce qu’une IA a le droit d’oublier n’a rien d’anodin.