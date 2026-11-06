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Un robot avatar IA humanoïde Unitree G1 et un robot-chien quadrupède Go2 lors du Sommet international sur l'IA à Dublin, le 14 octobre 2026.
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INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

6 novembre 2026

Les chercheurs soutiennent que les agents d’IA ont également besoin de « dormir »

Les agents d’IA accumulent des notes, des consignes et des erreurs, sans jamais faire le tri. Dans une prépublication, Ido Haber et Giulio Tononi proposent de leur réserver des moments pour réorganiser leur mémoire, à la manière du sommeil. Thomas Ambot explique jusqu’où tient ce parallèle, comment mesurer les gains réels de fiabilité et pourquoi la question de ce qu’une IA a le droit d’oublier n’a rien d’anodin.

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MOTS-CLES

agent d'IA , mémoire de l'IA , sommeil de l'IA , sleep-time compute , apprentissage continu , fenêtre de contexte , oubli , RGPD , Giulio Tononi , les IA ont-elles besoin de dormir

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A PROPOS DES AUTEURS
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Thomas Ambot

Thomas Ambot est ingénieur et expert en IA.