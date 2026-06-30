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Le ministre français de la Justice, Gérald Darmanin, assiste à une visite au tribunal judiciaire de Nanterre, en banlieue parisienne, le 29 juillet 2025.
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RESPONSABILITE

30 juin 2026

Affaire Lyhanna : l'institution judiciaire voit Gérald Darmanin comme un traître

Toujours noble de ton, le duc de Saint-Simon, assassin littéraire inégalé, flingue en deux lignes le volatile duc Victor-Amédée II : "Monsieur de Savoie n'achève une guerre dans le camp où il l'a débutée, que quand il a trahi un nombre pair de fois".

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MOTS-CLES

affaire Lyhanna , Gérald Darmanin , Magistrats , trahison , Responsabilité , garde des sceaux , Laurent Nuñez , ministre de l'intérieur , école de la magistrature

THEMATIQUES

Tribunes
A PROPOS DES AUTEURS
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Xavier Raufer

Xavier Raufer est un criminologue français, directeur des études au Département de recherches sur les menaces criminelles contemporaines à l'Université Paris II, et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Dernier en date:  La criminalité organisée dans le chaos mondial : mafias, triades, cartels, clans. Il est directeur d'études, pôle sécurité-défense-criminologie du Conservatoire National des Arts et Métiers. 