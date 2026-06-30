RESPONSABILITE
30 juin 2026
Affaire Lyhanna : l'institution judiciaire voit Gérald Darmanin comme un traître
Toujours noble de ton, le duc de Saint-Simon, assassin littéraire inégalé, flingue en deux lignes le volatile duc Victor-Amédée II : "Monsieur de Savoie n'achève une guerre dans le camp où il l'a débutée, que quand il a trahi un nombre pair de fois".
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Xavier Raufer est un criminologue français, directeur des études au Département de recherches sur les menaces criminelles contemporaines à l'Université Paris II, et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Dernier en date: La criminalité organisée dans le chaos mondial : mafias, triades, cartels, clans. Il est directeur d'études, pôle sécurité-défense-criminologie du Conservatoire National des Arts et Métiers.
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Xavier Raufer est un criminologue français, directeur des études au Département de recherches sur les menaces criminelles contemporaines à l'Université Paris II, et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Dernier en date: La criminalité organisée dans le chaos mondial : mafias, triades, cartels, clans. Il est directeur d'études, pôle sécurité-défense-criminologie du Conservatoire National des Arts et Métiers.