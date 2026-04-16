DROLE DE JUSTICE
16 avril 2026
Affaire Lafarge : les terroristes étaient nos alliés !
Presque chaque jour nous sommes informés de décisions de justice suffocantes d’absurdité : c’est le cas de la condamnation à cinq ans de prison de l’ancien président des Ciments Lafarge, Bruno Lafont, et de plusieurs de ses collaborateurs pour financement de groupes terroristes. L’entreprise doit payer plus d’un million d’euros d’amende.
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MOTS-CLESLafarge , procès , terrorisme , Bruno Lafont , Syrie , entreprise , ciment , Bachar al-Assad
THEMATIQUESTribunes
Roland Hureaux a été universitaire, diplomate, membre de plusieurs cabinets ministériels (dont celui de Philippe Séguin), élu local, et plus récemment à la Cour des comptes.
Il est l'auteur de La grande démolition : La France cassée par les réformes ainsi que de L'actualité du Gaullisme, Les hauteurs béantes de l'Europe, Les nouveaux féodaux, Gnose et gnostiques des origines à nos jours.
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Roland Hureaux a été universitaire, diplomate, membre de plusieurs cabinets ministériels (dont celui de Philippe Séguin), élu local, et plus récemment à la Cour des comptes.
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