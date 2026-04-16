DROLE DE JUSTICE

16 avril 2026

Affaire Lafarge : les terroristes étaient nos alliés !

Presque chaque jour nous sommes informés de décisions de justice suffocantes d’absurdité : c’est le cas de la condamnation à cinq ans de prison de l’ancien président des Ciments Lafarge, Bruno Lafont, et de plusieurs de ses collaborateurs pour financement de groupes terroristes. L’entreprise doit payer plus d’un million d’euros d’amende.