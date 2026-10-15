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Une photographie montre des façades d’immeubles parisiens, à Paris, le 27 avril 2023.
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ALERTE ROUGE SUR L'IMMOBILIER

15 octobre 2026

Accès à l’immobilier : une énorme fracture générationnelle s’est installée sans que personne ne s’en soucie vraiment

Aux États-Unis, il faut moins d’heures de travail qu’au début des années 1980 pour pouvoir emprunter. Pourtant, les jeunes n’ont jamais eu autant de mal à devenir propriétaires. Pour Omar Dibo, cofondateur de Finneko, ce paradoxe s’explique par quarante ans de baisse des taux, dont les nouveaux acheteurs subissent aujourd’hui les effets sans en recueillir les bénéfices. La France n’y échappe pas.

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MOTS-CLES

Immobilier , taux d'intérêt , Logement , crédit immobilier , bulle spéculative , prêts immobiliers

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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Omar Dibo

Omar Dibo est co-Fondateur de Finneko. Il est spécialiste des questions d'investissement et en analyses économiques et financières.

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