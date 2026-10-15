ALERTE ROUGE SUR L'IMMOBILIER
15 octobre 2026
Accès à l’immobilier : une énorme fracture générationnelle s’est installée sans que personne ne s’en soucie vraiment
Aux États-Unis, il faut moins d’heures de travail qu’au début des années 1980 pour pouvoir emprunter. Pourtant, les jeunes n’ont jamais eu autant de mal à devenir propriétaires. Pour Omar Dibo, cofondateur de Finneko, ce paradoxe s’explique par quarante ans de baisse des taux, dont les nouveaux acheteurs subissent aujourd’hui les effets sans en recueillir les bénéfices. La France n’y échappe pas.
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MOTS-CLESImmobilier , taux d'intérêt , Logement , crédit immobilier , bulle spéculative , prêts immobiliers
THEMATIQUESEconomie
A PROPOS DES AUTEURS
Omar Dibo est co-Fondateur de Finneko. Il est spécialiste des questions d'investissement et en analyses économiques et financières.
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Omar Dibo est co-Fondateur de Finneko. Il est spécialiste des questions d'investissement et en analyses économiques et financières.