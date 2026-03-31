SYSTEME SCOLAIRE EN CRISE

31 mars 2026

Accès à l’enseignement supérieur : sélection par l’échec ou échec de la sélection ?

Il faut se méfier des records. Au sein des pays de l’OCDE, la France possède le taux d’acceptation dans l’enseignement supérieur de loin le plus élevé (95%) et ses 3 millions d’étudiants la placent en tête des classements européens. Mais derrière cette apparente réussite se cache un échec massif, celui de l’université, dont les effectifs fondent de moitié au cours de la première année.