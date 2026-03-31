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Des étudiants lors d'une marche de protestation devant l'université de la Sorbonne, à Paris, le 25 septembre 2025.
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SYSTEME SCOLAIRE EN CRISE

31 mars 2026

Accès à l’enseignement supérieur : sélection par l’échec ou échec de la sélection ?

Il faut se méfier des records. Au sein des pays de l’OCDE, la France possède le taux d’acceptation dans l’enseignement supérieur de loin le plus élevé (95%) et ses 3 millions d’étudiants la placent en tête des classements européens. Mais derrière cette apparente réussite se cache un échec massif, celui de l’université, dont les effectifs fondent de moitié au cours de la première année.

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MOTS-CLES

éducation nationale , système scolaire , enseignement supérieur , sélection , concours , abandons , réorientations , redoublement

THEMATIQUES

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A PROPOS DES AUTEURS
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Julien Aubert

Julien Aubert est ancien député, président d’oser la France

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