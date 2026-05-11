VIEUX POTS
11 mai 2026
Absorbe-t-on mieux les informations sur papier que sur écran ? Une nouvelle étude australienne a la réponse
Le gouvernement suédois a récemment annoncé qu’il revenait, dans les salles de classe, des appareils numériques aux livres physiques. Il a invoqué des inquiétudes concernant la baisse des résultats scolaires et l’augmentation du temps passé devant les écrans.
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THEMATIQUESScience
A PROPOS DES AUTEURS
Professeur de psychologie cognitive, Université Macquarie
Maître de conférences en psychologie cognitive, Université Macquarie
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