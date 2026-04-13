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Cette photographie d'illustration montre des figurines à côté d'un écran affichant le logo d'OpenAI, l'entreprise américaine spécialisée dans l'intelligence artificielle et à l'origine de ChatGPT.
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SANTE ARTIFICIELLE

13 avril 2026

À quel point les chatbots d'IA générative sont-ils néfastes pour notre santé mentale ?

Les chatbots d'IA générative sont désormais utilisés par plus de 987 millions de personnes dans le monde, dont environ 64 % des adolescents américains, selon des estimations récentes. De plus en plus, les gens utilisent ces chatbots pour obtenir des conseils, un soutien émotionnel, une thérapie et de la compagnie.

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MOTS-CLES

Santé , Intelligence Artificielle , chatbot

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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Hudon Alexandre
Psychiatre

Psychiatre, clinicien-chercheur et professeur adjoint de clinique au département de psychiatrie et d'addictologie de l'Université de Montréal

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