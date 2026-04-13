SANTE ARTIFICIELLE
13 avril 2026
À quel point les chatbots d'IA générative sont-ils néfastes pour notre santé mentale ?
Les chatbots d'IA générative sont désormais utilisés par plus de 987 millions de personnes dans le monde, dont environ 64 % des adolescents américains, selon des estimations récentes. De plus en plus, les gens utilisent ces chatbots pour obtenir des conseils, un soutien émotionnel, une thérapie et de la compagnie.
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MOTS-CLESSanté , Intelligence Artificielle , chatbot
THEMATIQUESSanté
A PROPOS DES AUTEURS
Psychiatre, clinicien-chercheur et professeur adjoint de clinique au département de psychiatrie et d'addictologie de l'Université de Montréal
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Psychiatre, clinicien-chercheur et professeur adjoint de clinique au département de psychiatrie et d'addictologie de l'Université de Montréal