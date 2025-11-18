Vladimir Poutine. (Image d'illustration)
© MIKHAIL METZEL / AFP
POKER MENTEUR INTERNATIONAL
18 novembre 2025
(À quel point) Faut-il avoir peur des nouvelles « super armes » russes ?
Alors que Moscou multiplie les annonces d’armes « révolutionnaires » capables de contourner toutes les défenses occidentales, de Poséidon à Bourevestnik en passant par les nouveaux missiles hypersoniques, une question s’impose : réalité technologique ou bluff stratégique ?
11 min de lecture
0:00min
100%
100%
A PROPOS DES AUTEURS
Viatcheslav Avioutskii est spécialiste des relations internationales et de la stratégie des affaires internationales.
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Viatcheslav Avioutskii est spécialiste des relations internationales et de la stratégie des affaires internationales.