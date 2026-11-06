ILLUSIONS D'OPTIQUE

A l’ère des contenus générés par l’IA, pourquoi voir ne suffit plus pour croire

Deepfakes, vidéos truquées, images générées par intelligence artificielle : à l'heure où il devient possible de fabriquer des scènes plus vraies que nature, l'image ne constitue plus une preuve suffisante. La démonstration du nouveau Roadster de Tesla en offre une illustration frappante : la présence de spectateurs sur place devient un argument de crédibilité. Mais peut-on encore faire confiance à ce que l'on voit, même lorsque des témoins affirment y avoir assisté ?