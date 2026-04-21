ATLANTICO BUSINESS
21 avril 2026
A deux mois du mondial de Foot, les jeux en ligne s’attendent à répondre au rush de joueurs mais surtout à chasser les fraudeurs
Les fraudeurs plus nombreux que les vrais joueurs. Les professionnels du jeu en ligne reconnaissent que leur marché s’accroît, mais moins vite qu’à l’étranger… Ils constatent surtout que le marché illégal bat des records avec plus de 5 millions de fraudeurs…
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A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.
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Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.