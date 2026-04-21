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Ousmane Dembélé (à gauche), célèbre le deuxième but de son équipe avec le milieu de terrain portugais du Paris Saint-Germain, Joao Neves, lors du quart de finale retour de la Ligue des champions de l'UEFA entre Liverpool et le PSG à Anfield à Liverpool, le 14 avril 2026.
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ATLANTICO BUSINESS

21 avril 2026

A deux mois du mondial de Foot, les jeux en ligne s’attendent à répondre au rush de joueurs mais surtout à chasser les fraudeurs

Les fraudeurs plus nombreux que les vrais joueurs. Les professionnels du jeu en ligne reconnaissent que leur marché s’accroît, mais moins vite qu’à l’étranger… Ils constatent surtout que le marché illégal bat des records avec plus de 5 millions de fraudeurs…

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MOTS-CLES

business , coupe du monde , Football , paris en ligne , jeux d'argent , Française des Jeux , illégal , drogue , crime , blanchiment , fraude

THEMATIQUES

Business
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Marc Sylvestre

Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.

Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.