Cette photographie non datée, fournie par la famille Gleizes et diffusée le 30 juin 2025, montre Christophe Gleizes, journaliste sportif français de renom, dans un lieu inconnu. Condamné en Algérie pour « apologie du terrorisme », Gleizes a fait appel de sa peine de sept ans de prison le 30 juin 2025, a indiqué son avocat à l'AFP.

© AFP

POINT DE TENSION

3 décembre 2025

À Alger, l’appel de Christophe Gleizes devient un test politique et judiciaire

Dans une salle d’audience où chaque respiration semblait peser, le procès en appel de Christophe Gleizes a pris des allures de test politique autant que judiciaire.

Photo of Emmanuel Cahour
Emmanuel Cahour Go to Emmanuel Cahour page

