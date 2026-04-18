REDISTRIBUTION

18 avril 2026

56 % des Français reçoivent plus de la puissance publique qu’ils n’y contribuent : et bim, l’Insee balaye brutalement le discours sur l’enfer inégalitaire français

L’Insee vient de publier une note selon laquelle en 2023, 56 % des personnes reçoivent plus qu’elles ne versent au titre de la redistribution publique. Le gain net moyen annuel étant de 23 900 € par personne seule. Des chiffres obtenus grâce des méthodes de calcul élargies qui permettent de repenser les analyses classiques sur les inégalités, notamment en intégrant les profits non distribués des entreprises, mais aussi en prenant en compte le patrimoine immobilier et financier. Et qui permettent de constater que la France reste un champion européen en matière de redistribution.