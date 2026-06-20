SANTE
20 juin 2026
45 minutes d’exercices en famille pourraient booster vos compétences cognitives
Faire du sport en famille pourrait améliorer à la fois la santé physique et les capacités cognitives des parents et des enfants. Une étude montre qu’une simple séance de 45 minutes d’activité partagée est associée à des bénéfices mesurables sur la mémoire, l’attention et la gestion de la glycémie.
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MOTS-CLESSanté , exercice physique , sport
THEMATIQUESSanté
A PROPOS DES AUTEURS
Chercheuse spécialisée en activité physique et santé au sein de l’Nottingham Trent University.
Maître de conférences en exercice physique et santé à l’Nottingham Trent University
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A PROPOS DES AUTEURS
Chercheuse spécialisée en activité physique et santé au sein de l’Nottingham Trent University.
Maître de conférences en exercice physique et santé à l’Nottingham Trent University