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Exercice physique. (Image d'illustration)
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SANTE

20 juin 2026

45 minutes d’exercices en famille pourraient booster vos compétences cognitives

Faire du sport en famille pourrait améliorer à la fois la santé physique et les capacités cognitives des parents et des enfants. Une étude montre qu’une simple séance de 45 minutes d’activité partagée est associée à des bénéfices mesurables sur la mémoire, l’attention et la gestion de la glycémie.

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MOTS-CLES

Santé , exercice physique , sport

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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Scarlett Fountain

Chercheuse spécialisée en activité physique et santé au sein de l’Nottingham Trent University.

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Karah Dring

Maître de conférences en exercice physique et santé à l’Nottingham Trent University

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