SANTE

20 juin 2026

45 minutes d’exercices en famille pourraient booster vos compétences cognitives

Faire du sport en famille pourrait améliorer à la fois la santé physique et les capacités cognitives des parents et des enfants. Une étude montre qu’une simple séance de 45 minutes d’activité partagée est associée à des bénéfices mesurables sur la mémoire, l’attention et la gestion de la glycémie.