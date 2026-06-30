DA VINCI CODE
30 juin 2026
400 ans après leur dispersion, les carnets de Léonard de Vinci retrouvent leur unité grâce à la Leonardotheka
Et si certains dessins de Léonard de Vinci, disparus du papier depuis des siècles, n'avaient en réalité jamais cessé d'exister — simplement éparpillés entre plusieurs strates de photographies anciennes ? Le croisement minutieux de campagnes de numérisation successives a permis de reconstituer virtuellement des dizaines de pages inédites, dont un dessin lié au monument équestre du Regisole de Pavie.
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Pascal Brioist est historien, philosophe et professeur titulaire à l'université de Tours et au Centre d’études supérieures de la Renaissance (CESR). Spécialiste mondialement reconnu de l'histoire des sciences, des techniques et de la guerre à la Renaissance, il collabore notamment avec l’université de Columbia (Making and Knowing)
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Pascal Brioist est historien, philosophe et professeur titulaire à l'université de Tours et au Centre d’études supérieures de la Renaissance (CESR). Spécialiste mondialement reconnu de l'histoire des sciences, des techniques et de la guerre à la Renaissance, il collabore notamment avec l’université de Columbia (Making and Knowing)