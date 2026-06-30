POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Homme de Vitruve (illustration)
See image caption
See copyright

DA VINCI CODE

30 juin 2026

400 ans après leur dispersion, les carnets de Léonard de Vinci retrouvent leur unité grâce à la Leonardotheka

Et si certains dessins de Léonard de Vinci, disparus du papier depuis des siècles, n'avaient en réalité jamais cessé d'exister — simplement éparpillés entre plusieurs strates de photographies anciennes ? Le croisement minutieux de campagnes de numérisation successives a permis de reconstituer virtuellement des dizaines de pages inédites, dont un dessin lié au monument équestre du Regisole de Pavie.

Photo of Pascal Brioist
Pascal Brioist Go to Pascal Brioist page

6 min de lecture

0:00min
Google Ajouter Atlantico en favori sur Google
100%

MOTS-CLES

histoire , Léonard de Vinci , écrits , masse documentaire , carnets , Leonardotheka , inventeur , artiste , Renaissance italienne , musée Galilée , numérisation

THEMATIQUES

Histoire
A PROPOS DES AUTEURS
Pascal Brioist image
Pascal Brioist
Historien

Pascal Brioist est historien, philosophe et professeur titulaire à l'université de Tours et au Centre d’études supérieures de la Renaissance (CESR). Spécialiste mondialement reconnu de l'histoire des sciences, des techniques et de la guerre à la Renaissance, il collabore notamment avec l’université de Columbia (Making and Knowing)