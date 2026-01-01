POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Deux tours de refroidissement de la centrale nucléaire de Civaux, près d'une zone résidentielle à Civaux, dans le centre de la France, le 15 décembre 2024.

©

Deux tours de refroidissement de la centrale nucléaire de Civaux, près d'une zone résidentielle à Civaux, dans le centre de la France, le 15 décembre 2024.

PROSPECTIVES 2026

1 janvier 2026

2026 : un renouveau du nucléaire ?

Alors que la lutte contre le changement climatique s’intensifie et que la demande mondiale d’énergie continue de croître, le nucléaire revient au centre des débats. Longtemps contestée après les grandes catastrophes du XXᵉ siècle, cette énergie bas carbone pourrait-elle connaître un nouveau souffle à l’horizon 2026, en France comme dans le monde ?

Photo of Jean-Pierre Favennec
Jean-Pierre Favennec Go to Jean-Pierre Favennec page

3 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Pierre Favennec image
Jean-Pierre Favennec

Jean-Pierre Favennec est un spécialiste de l’énergie et en particulier du pétrole et professeur à l’Ecole du Pétrole et des Moteurs, où il a dirigé le Centre Economie et Gestion. 

Il a publié plusieurs ouvrages et de nombreux articles sur des sujets touchant à l’économie et à la géopolitique de l’énergie et en particulier Exploitation et Gestion du Raffinage (français et anglais), Recherche et Production du Pétrole et du Gaz (français et anglais en 2011), l’Energie à Quel Prix ? (2006) et Géopolitique de l’Energie (français 2009, anglais 2011).

Populaires

1La Chine se lance dans une campagne d’augmentation du salaire minimum par région et voilà pourquoi c’est une révolution pour elle comme pour nous
22025, l’année du retour au réalisme énergétique : l’Union européenne face à la revanche du monde réel
3Taxe Zucman : le capitalisme français est-il un capitalisme d'héritiers ? Ce que la gauche ne veut pas voir sur la dynamique des grandes fortunes
4Algérie : les racines de la haine de la France
5Et voilà à quoi pourrait ressembler la décennie à venir selon les visionnaires (auto proclamés…) de la Silicon Valley
6En 2026, si l’intelligence artificielle finissait par donner raison à Schumpeter contre Keynes ?
7Voilà les secrets d’une répartie réussie (petits conseils si vous voulez vous entraînez pour faire face aux fâcheux du réveillon)