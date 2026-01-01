©
Deux tours de refroidissement de la centrale nucléaire de Civaux, près d'une zone résidentielle à Civaux, dans le centre de la France, le 15 décembre 2024.
PROSPECTIVES 2026
1 janvier 2026
2026 : un renouveau du nucléaire ?
Alors que la lutte contre le changement climatique s’intensifie et que la demande mondiale d’énergie continue de croître, le nucléaire revient au centre des débats. Longtemps contestée après les grandes catastrophes du XXᵉ siècle, cette énergie bas carbone pourrait-elle connaître un nouveau souffle à l’horizon 2026, en France comme dans le monde ?
3 min de lecture
Jean-Pierre Favennec est un spécialiste de l’énergie et en particulier du pétrole et professeur à l’Ecole du Pétrole et des Moteurs, où il a dirigé le Centre Economie et Gestion.
Il a publié plusieurs ouvrages et de nombreux articles sur des sujets touchant à l’économie et à la géopolitique de l’énergie et en particulier Exploitation et Gestion du Raffinage (français et anglais), Recherche et Production du Pétrole et du Gaz (français et anglais en 2011), l’Energie à Quel Prix ? (2006) et Géopolitique de l’Energie (français 2009, anglais 2011).
