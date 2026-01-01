Jean-Marc Siroën est professeur émérite d'économie à l'Université PSL-Dauphine. Il est spécialiste d’économie internationale et a publié de nombreux ouvrages et articles sur la mondialisation. Il est également l'auteur d'un récit romancé (en trois tomes) autour de l'économiste J.M. Keynes : "Mr Keynes et les extravagants". Site : www.jean-marcsiroen.dauphine.
Donald Trump prononce un discours sur les droits de douane réciproques avec l'aide d'un graphique dans la roseraie de la Maison-Blanche à Washington, le 2 avril 2025. (Image d'illustration)
1 janvier 2026
2025 ou le feu d’artifice du Liberation Day
Le 2 avril 2025, Donald Trump a transformé l’annonce de nouveaux droits de douane en acte de rupture historique. Derrière le spectaculaire « Liberation Day », le président américain ne s'est pas contenté de relancer un protectionnisme brutal. Les débris de ce feu d'artifice politique pourraient durablement bouleverser l’économie et les relations internationales.
