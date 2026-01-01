POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Donald Trump prononce un discours sur les droits de douane réciproques avec l'aide d'un graphique dans la roseraie de la Maison-Blanche à Washington, le 2 avril 2025. (Image d'illustration)

©

Donald Trump prononce un discours sur les droits de douane réciproques avec l'aide d'un graphique dans la roseraie de la Maison-Blanche à Washington, le 2 avril 2025. (Image d'illustration)

BILAN 2025

1 janvier 2026

2025 ou le feu d’artifice du Liberation Day

Le 2 avril 2025, Donald Trump a transformé l’annonce de nouveaux droits de douane en acte de rupture historique. Derrière le spectaculaire « Liberation Day », le président américain ne s'est pas contenté de relancer un protectionnisme brutal. Les débris de ce feu d'artifice politique pourraient durablement bouleverser l’économie et les relations internationales.

Photo of Jean-Marc Siroën
Jean-Marc Siroën Go to Jean-Marc Siroën page

5 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Marc Siroën image
Jean-Marc Siroën

Jean-Marc Siroën est professeur émérite d'économie à l'Université PSL-Dauphine. Il est spécialiste d’économie internationale et a publié de nombreux ouvrages et articles sur la mondialisation. Il est également l'auteur d'un récit romancé (en trois tomes) autour de l'économiste J.M. Keynes : "Mr Keynes et les extravagants". Site : www.jean-marcsiroen.dauphine.fr

 

Populaires

1La Chine se lance dans une campagne d’augmentation du salaire minimum par région et voilà pourquoi c’est une révolution pour elle comme pour nous
22025, l’année du retour au réalisme énergétique : l’Union européenne face à la revanche du monde réel
3Taxe Zucman : le capitalisme français est-il un capitalisme d'héritiers ? Ce que la gauche ne veut pas voir sur la dynamique des grandes fortunes
4Algérie : les racines de la haine de la France
5Et voilà à quoi pourrait ressembler la décennie à venir selon les visionnaires (auto proclamés…) de la Silicon Valley
6En 2026, si l’intelligence artificielle finissait par donner raison à Schumpeter contre Keynes ?
7Voilà les secrets d’une répartie réussie (petits conseils si vous voulez vous entraînez pour faire face aux fâcheux du réveillon)