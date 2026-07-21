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Les résultats PISA 2022 montrent une forte baisse du niveau scolaire français, surtout en maths et en compréhension écrite.
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NAUFRAGE

21 juillet 2026

20 ans d’égalitarisme scolaire résumé par l’OCDE en deux graphiques

En vingt ans d’égalitarisme scolaire, la France a vu ses scores PISA maths chuter dramatiquement. L’histoire récente d’Agnès, cette fillette de 9 ans scolarisée à domicile qui vient d’obtenir le brevet des collèges avec mention bien, en est le contre-exemple éclatant : elle démontre que, hors du carcan égalitariste, un enfant peut avancer à son rythme et exceller, prouvant que l’ambition et la personnalisation produisent des résultats que le système public brime systématiquement. Il est urgent de revenir à une exigence méritocratique. Hélas, comme le rappelle Jean-Paul Brighelli, les solutions sont connues depuis des années mais restent ignorées des décideurs.

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MOTS-CLES

éducation , France , égalitarisme , école , classement PISA , pays de l'OCDE , déclin , baisse de niveau

THEMATIQUES

Education
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Jean Paul Brighelli