NAUFRAGE

20 ans d’égalitarisme scolaire résumé par l’OCDE en deux graphiques

En vingt ans d’égalitarisme scolaire, la France a vu ses scores PISA maths chuter dramatiquement. L’histoire récente d’Agnès, cette fillette de 9 ans scolarisée à domicile qui vient d’obtenir le brevet des collèges avec mention bien, en est le contre-exemple éclatant : elle démontre que, hors du carcan égalitariste, un enfant peut avancer à son rythme et exceller, prouvant que l’ambition et la personnalisation produisent des résultats que le système public brime systématiquement. Il est urgent de revenir à une exigence méritocratique. Hélas, comme le rappelle Jean-Paul Brighelli, les solutions sont connues depuis des années mais restent ignorées des décideurs.