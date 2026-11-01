ATLANTI-CULTURE
1 novembre 2026
"2 : 22 A ghost story" de Danny Robins : une pièce qui cartonne mais peine à convaincre sur son sujet même
La pièce "2 : 22 A ghost story" de Danny Robins est à découvrir au Théâtre Fontaine.
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A PROPOS DES AUTEURS
Charles-Édouard Aubry est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
A PROPOS DES AUTEURS
Charles-Édouard Aubry est chroniqueur pour Culture-Tops.
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