Des spectateurs assistent au décollage d'une fusée Falcon 9 de SpaceX depuis le pas de tir 40 de la base spatiale de Cap Canaveral, le 27 février 2023 à Cap Canaveral, en Floride. La fusée transporte des satellites Starlink V2 Mini modernisés qui seront déployés en orbite.

PLUS QUE LE PIB COMBINE DE LA SUEDE, LA POLOGNE ET LA BELGIQUE

12 décembre 2025

1500 milliards de dollars mais que devrions-nous retenir de la projection de valeur RECORD de SpaceX pour son introduction en bourse ?

Si SpaceX entre en Bourse avec une valorisation pouvant culminer à 1 500 milliards de dollars, ce ne sera pas seulement l’IPO du siècle : ce sera un basculement historique, celui où l’espace change définitivement de nature pour devenir une infrastructure économique mondiale… dominée par une entreprise privée. Entre la puissance d’un groupe qui règne déjà sur les lancements, la connectivité orbitale et bientôt les données spatiales, et l’incapacité de l’Europe à suivre le rythme, cette valorisation donne la mesure d’un nouvel ordre technologique où les géants américains – et Elon Musk en premier lieu – s’érigent en acteurs que même les États peinent désormais à contenir.

Julien Pillot

Docteur en économie de l'Université de Nice (CNRS GREDEG), Julien Pillot est enseignant-chercheur à l'Inseec Grande Ecole. Il dirige également le pôle de valorisation de la recherche de la Faculté du groupe OMNES Education. Il intervient également à l'Université Paris Saclay, ainsi que ponctuellement dans d'autres Universités. Il s'intéresse principalement à l'économie et la régulation de la tech et du numérique, aux stratégies concurrentielles, et à l'évaluation des impacts économiques, sociaux et environnementaux de l'introduction d'une innovation. Son expertise porte principalement sur le secteur de la tech, les industries créatives et culturelles, l'automobile, ainsi que les industries de réseau

