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La directrice générale des Finances publiques, Amélie Verdier, et le secrétaire d'État aux Comptes publics, David Amiel, arrivent à Bercy, au ministère de l'Économie et des Finances à Paris, le 18 août 2026, pour tenir une conférence de presse sur la réponse de l'État à la cyberattaque qui a visé la Direction générale des Finances publiques (DGFiP).
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POINT DE VUE

19 août 2026

12 août 2026 : le jour de la grande éclipse fiscale après les méga fuites de la DGFIP

La cyberattaque visant la DGFiP, qui a exposé les données de centaines de milliers de contribuables, pose une question bien plus large que celle de la sécurité informatique de l’administration fiscale. En accumulant des informations toujours plus sensibles sur les citoyens sans parvenir à les protéger efficacement, l’État fragilise la confiance de ceux qu’il entend administrer et les expose potentiellement à de nouvelles formes de criminalité. Une faille qui pourrait coûter cher, bien au-delà des données volées.

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MOTS-CLES

DGFIP , cybersécurité , éclipse , vol de données , données personnelles , dangers , risques , Bercy , données fiscales , Piratage , France , finances publiques , Service public , français

THEMATIQUES

France
A PROPOS DES AUTEURS
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Antoine Maniglier

Antoine Maniglier est avocat associé.