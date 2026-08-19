POINT DE VUE

12 août 2026 : le jour de la grande éclipse fiscale après les méga fuites de la DGFIP

La cyberattaque visant la DGFiP, qui a exposé les données de centaines de milliers de contribuables, pose une question bien plus large que celle de la sécurité informatique de l’administration fiscale. En accumulant des informations toujours plus sensibles sur les citoyens sans parvenir à les protéger efficacement, l’État fragilise la confiance de ceux qu’il entend administrer et les expose potentiellement à de nouvelles formes de criminalité. Une faille qui pourrait coûter cher, bien au-delà des données volées.