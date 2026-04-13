ATLANTICO BUSINESS
13 avril 2026
100 milliards d’avoirs bloqués et des bitcoins : le prix de la paix pour Téhéran
L’Iran cherche avant tout à récupérer 100 milliards d’avoirs bloqués à l’étranger et à imposer des droits de passage dans le détroit d’Ormuz qui seraient payés en cryptomonnaie. L’Iran a mis « l’argent et les intérêts économiques » au centre des négociations géopolitiques, en prenant en otage l’économie mondiale.
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Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.
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Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.