Un employé travaille sur une chaîne de montage du site de production Ampere ElectriCity du groupe Renault à Douai, le 5 mars 2025.
CRASH TEST

8 février 2026

100 000 emplois perdus dans l’industrie automobile européenne en 2 ans : constructeurs ou autorités politiques, à qui la (plus grande) faute ?

Alors que Renault a déjà anticipé une lourde amende européenne face au retard dans ses objectifs de production de véhicules utilitaires électriques, faute de demande, l’industrie automobile européenne se rapproche dangereusement de l’asphyxie.

Photo of Pierre Bentata
Photo of Jean-Pierre Corniou
Pierre Bentata Go to Pierre Bentata page et Jean-Pierre Corniou Go to Jean-Pierre Corniou page

15 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Pierre Bentata image
Pierre Bentata

Pierre Bentata est Maître de conférences à la Faculté de Droit et Science Politique d'Aix Marseille Université. 

Jean-Pierre Corniou image
Jean-Pierre Corniou

Jean-Pierre Corniou est président d’Agile. IT et de l’Institut de l’iconomie.


Il est l'auteur de "Liberté, égalité, mobilié" aux éditions Marie B et "1,2 milliards d’automobiles, 7 milliards de terriens, la cohabitation est-elle possible ?" (2012).

